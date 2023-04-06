القدس المحتلة 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واساقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة، المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.وأفاد مركز معلومات وادي حلوة في القدس أن قوات الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى مجدداً من جهة باب المغاربة، بالتزامن مع تواجد المعتكفين داخله، حيث أدى أكثر من 40 ألف مصلي صلاة التراويح في باحاته، لافتاً النظر إلى أن الوضع المتوتر في القدس، هو نتيجة للإجراءات العسكرية المكثفة على مداخل الأقصى، ومنع الفلسطينيين من الوصول إليه.//انتهى//00:42ت م0010