الرياض 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واسيترقَّب متابعو برنامج عطر الكلام الجمعة، إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه، الحلقة الختامية من المسابقة العالمية للقرآن والأذان،التي ستشهد تكريم الفائزين الأوائل من فئتي التلاوة والأذان.وستتقاسم المواهب الصوتية الفائزة بالنسخة الحالية من المسابقة الأكبر على مستوى العالم 20 جائزة، يزيد مجموعها عن 12 مليون ريال، بواقع 10 جوائز لكل فئة من فئتي التلاوة والأذان.وكان تقييم المتسابقين في البرنامج قد تم من قبل لجنة تحكيم متخصصة في الأصوات والمقامات، يراعون حسن الأداء، والتجويد المتقن، والتفاعل مع القراءة، وإيصال تأثيرها بكل إجلال وخشوع إلى قلوب السامعين.وتأتي مسابقة عطر الكلام في نسختها الثانية بالشراكة الإستراتيجية مع رابطة العالم الإسلامي، وتُبث على شاشة mbc، ومنصة شاهد الرقمية، وتهدف لإظهار المواهب والإمكانات الصوتية للقراء والمؤذنين باستخدام أفضل الأداءات المعتمدة على استخدام قوانين النغم، والأحاسيس التي تسهم في إيصال الشعور والحالة التي يريدها القراء إلى مستمعي البرنامج.// انتهى //00:46ت م0011