نجران 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واسنوَّه صاحبُ السموِّ الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، بالدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الصحي في المملكة من القيادة الرشيدة - حفظها الله -وحرصها على توفير الرعاية الصحية، وتنفيذ برامج متخصصة للمواطنين؛للحفاظ على سلامة وصحة الجميع.جاء ذلك خلال تدشين سموِّه - في مقر صحة نجران أمس - حملة "رمضانك مفتاح لعادات صحية"،التي تأتي ضمن مبادرات وزارة الصحة في شهر رمضان، بحضور مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور إبراهيم بني هميم، وعدد من منسوبي المديرية.وافتتحَ سموُّ نائبِ أميرِ منطقة نجران المعرضَ المصاحبَ للحملة، مطلعاً على ما يحتويه من أركان ، شتملت 9 أركان توعوية هي: ركن التعامل الأمثل مع الدواء، وركن الغذاء الصحي من خلال اتباع نظام غذائي صحي، وعيادة الإقلاع عن التدخين، وركن التطوع الصحي أحد برامج رؤية الوطن للوصول إلى مليون متطوع، وركنًا للتبرع بالدم، وركن الصوم صحة وعبادة، وركن صحة الفم والأسنان، وركنًا خاص بمتابعة العلامات الحيوية "اعرف أرقامك " التي تهدف من خلالها صحة المنطقة إلى تحسين جودة الحياة، كما التقى سموُّه ذوي شهداء الصحة، وقام تكريمهم؛إحياءً لذكراهم؛ وتقديرًا لتضحياتهم في سبيل سلامة الوطن.// انتهى //00:49ت م0013