القدس المحتلة 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واسدعت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ضرورة التدخل العاجل، لحماية مراكز العلاج وطواقم العمل الصحي، على إثر عدوان الاحتلال المتصاعد ضد الشعب الفلسطيني.وطالبت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكفيلة،الصليب الأحمر بالتدخل؛ من أجل السماح للأطباء الفلسطينيين بالكشف على الأسرى داخل سجون الاحتلال، وتوفير جميع الأدوية اللازمة، حيث يعاني أكثر من 700 أسير من أمراض مختلفة وحالة صحية صعبة، بينهم 24 أسيراً مصابون بالسرطان، مؤكدة أن سياسة الإهمال الطبي تعد من أخطر الجرائم والسياسات التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى.//انتهى//00:54ت م0014