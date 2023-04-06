الرياض 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واسيحتفي الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الاثنين المقبل، بالفرق الفائزة للموسم الرياضي 2022 - 2023، وذلك في بنادي سدير بجلاجل، بعد المباراة الختامية التي ستجمع بطل الدوري الأهلي ونادي الفيصلي.وأعرب رئيس نادي سدير سعد السبيعي، عن سعادته باستضافة نادي سدير لحفل ختام دوري الطائرة، مقدماً شكره للاتحاد السعودي للكرة الطائرة على إقامة الحفل في سدير، مشيراً إلى أن مثل هذه الاحتفالات الكبرى في المحافظات ستسهم بشكل كبير في انتشار اللعبة وزيادة توهجها.يُذكر أن الأهلي حسم لقب الدوري، وحل الهلال ثانياً، ويبقى الصراع على المركز الثالث بين الفيصلي والابتسام، فيما هبط فريقا اليرموك والترجي لدوري الدرجة الأولى.// انتهى //01:07ت م0015