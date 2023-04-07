القدس المحتلة 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واساقحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي -الليلة- منطقة الأغوار الشمالية بالضفة الغربية، وشَنَّت حملة دهم وتفتيش واسعة لمنازل الفلسطينيين، كما سلَّمت أوامر هدم لمنزل، واعتقلت أحد الشبان.وفي القدس المحتلة، أفاد مركز معلومات وادي حلوة أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين، خلال اقتحام عدة أحياء في مدينة القدس، التي تشهد وجودًا مكثَّفًا لقوات الاحتلال في شوارعها، خاصة تلك المؤدية للمسجد الأقصى، لعرقلة وصول المصلين إلى باحاته.// انتهى //01:16ت م0018