الرياض 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واسأعلنت أمانة منطقة الرياض أن غرفة العمليات المشتركة نفذت خلال شهر مارس الماضي 784 جولة رقابية، ضبطت خلالها 389 عاملًا مخالفًا، وصادرت 173.2 طنًّا من المواد الغذائية، إضافة إلى 9,719 قطعة مواد غير صالحة، وذلك ضمن نطاق أحياء وسط الرياض.وأوضحت الأمانة أن العمليات المشتركة، التي تضم 14 جهة حكومية وخدمية، حررت 356 إشعار مراجعة ومخالفة، وفتحت وأغلقت 319 بابًا وتأمينها، إضافة إلى حجز 16 مركبة مهملة وتالفة، وإغلاق 180 موقعًا مخالفًا، وفصل 79 عدادًا كهربائيًّا ومائيًّا.ويأتي تأسيس غرفة العمليات المشتركة بهدف معالجة وضع أحياء وسط العاصمة، وتحديدًا ضمن نطاق بلديات البطحاء، الشميسي والملز، بما يسهم في الارتقاء بجودة حياة السكان،وتحقيق المستهدفات الطموحة للعاصمة.// انتهى //01:19ت م0020