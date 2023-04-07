الباحة 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واسنفذت أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها في محافظات ومراكز المنطقة نحو 1765 جولة ميدانية أسفرت عن تسجيل 230 مخالفة للإجراءات الصحية والاشتراطات البلدية وذلك خلال النصف الأول من شهر رمضان.وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أن الجوالات التفتيشية شملت المراكز التجارية والأسواق والمطاعم والبوفيهات والمخابز ومحلات الحلا، مفيداً أنه تم تطبيق الأنظمة بحق المخالفين وإغلاق عدد من المحلات المخالفة.وبين أن المخالفات المضبوطة تنوعت، ما بين تدنٍ مستوى النظافة العامة ، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحية للعمال ورخص منتهية, بالإضافة إلى مخالفات المباني والتجهيزات، مفيداً أن الجولات التفتيشية جاءت للتأكد من التزام المنشآت التجارية بالاشتراطات البلدية، وتوفير كافة سبل السلامة الصحية.وأكد الدكتور السواط أن الحملات التفتيشية مستمرة وبشكل يومي على فترات صباحية ومسائية لتحقيق الجودة وسلامة المنتج المقدم للموطنين والمقيمين، حاثاً الجميع على التواصل مع أمانة المنطقة لتقديم أي بلاغ عن المخالفين الذي سيكون محل اهتمام منسوبي الأمانة والبلديات.// انتهى //01:20ت م0021