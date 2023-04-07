غزة 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واسقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الليلة مناطق متعددة في قطاع غزة، وسمعت انفجارات عنيفة في مناطق متعددة في القطاع.وأفادت مصادر فلسطينية أن القصف الإسرائيلي طال مواقع في مدن بيت حانون غزة محدثاً دماراً في ممتلكات الفلسطينيين، فيما تحلق طائرات الاحتلال بكثافة في سماء قطاع غزة، ويواصل الاحتلال عمليات القصف لعدة مناطق جنوب القطاع التي لاتزال تسمع فيها أصوات الانفجارات حتى الآن.// انتهى //01:24ت م0022