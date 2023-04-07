بريتوريا 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واسدانت جمهورية جنوب إفريقيا اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية للمسجد الأقصى في القدس الشرقية .وأعربت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في بيان عن قلقها من مهاجمة إسرائيل المصلين في المسجد الأقصى، داعيةً إلى التهدئة وانسحاب قوات الاحتلال من المسجد الأقصى.وشدد البيان على أن العنف ضد المصلين في المسجد الأقصى غير مقبول وأن هذه الأعمال تهدد الوضع الراهن المعترف به دوليا فيما يتعلق بالقدس وأماكنها المقدسة.// انتهى //04:37ت م0032