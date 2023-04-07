غزة 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واسواصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الليلة، قصف قطاع غزة بعدة صواريخ، محدثة دماراً في ممتلكات الفلسطينيين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.وأفادت مصادر فلسطينية أن الغارات الجوية على القطاع، طالت مواقع فلسطينية في بيت حانون ورفح وخان يونس وغزة، مما أدى إلى تدمير منزل في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، فيما أطلقت المقاومة الفلسطينية نيران المضادات الأرضية على طائرات الاحتلال الإسرائيلي.وفي مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها بلدة حوسان بالمدينة.// انتهى //05:14ت م0034