طرابلس 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واسأكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باثيلي أن ترتيب انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا بشكل منسق ومتزامن من شأنه أن يسهم في السلام والاستقرار بليبيا والمنطقة وتعزيز أمن الحدود.وأوضح باثيلي في تصريح له عقب جولة قام بها في دول الجوار الجنوبي لليبيا شملت السودان والنيجر أن الترتيبات التي تم وضعها لانسحاب المقاتلين الأجانب من شأنها التخفيف من المعدلات المقلقة للإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة والمخدرات والتنقيب غير القانوني على المعادن وسيساعد أيضا للحد من حركة المتطرفين.// انتهى //05:20ت م0035