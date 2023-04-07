أبهـا 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واسحققت جامعة الملك خالد المركز الأول على الجامعات السعودية في مجال إثراء الموارد التعليمية المفتوحة عبر منصة OERx، وذلك وفق التقرير الذي أصدره المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.وأوضح عميد عمادة التعلم الإلكتروني بجامعة الملك خالد الدكتور عادل قحمش أن حصول الجامعة على المركز الأول على الجامعات السعودية، جاء نتيجة لعدد من مشاريع ومبادرات إثراء الموارد التعليمية المفتوحة، مؤكدًا أن الجامعة أسهمت في إتاحة ١٦٦٨ موردًا تعليميًّا وتجاوز التفاعل ١٠٠ ألف.يذكر أن الجامعة حققت جوائز عالمية متعددة في مجال التعلم الإلكتروني وإتاحة وإثراء الموارد التعليمية المفتوحة.// انتهى //06:02ت م0036