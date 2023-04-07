سياسي / الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على المصلين في المسجد الأقصى
الجمعة 1444/9/16 هـ الموافق 2023/04/07 م واس
القدس المحتلة 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واس
اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، على الفلسطينيين أثناء توجههم للصلاة في المسجد الأقصى المبارك.
وأفاد مركز معلومات وادي حلوة في القدس أن قوات الاحتلال المتمركزة عند باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى، اعتدت بالضرب على العشرات من الفلسطينيين أثناء محاولتهم الدخول للأقصى للصلاة فيه، مبيناً أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إلى مداخل المسجد الأقصى، لعرقلة وصول الفلسطينيين، ومنعهم من أداء صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك.
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