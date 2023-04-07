القدس المحتلة 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واساعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، على الفلسطينيين أثناء توجههم للصلاة في المسجد الأقصى المبارك.وأفاد مركز معلومات وادي حلوة في القدس أن قوات الاحتلال المتمركزة عند باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى، اعتدت بالضرب على العشرات من الفلسطينيين أثناء محاولتهم الدخول للأقصى للصلاة فيه، مبيناً أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إلى مداخل المسجد الأقصى، لعرقلة وصول الفلسطينيين، ومنعهم من أداء صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك.// انتهى //06:02ت م0037