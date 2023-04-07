الرياض 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :ولي العهد يُجري اتصالاً هاتفياً بولي عهد الكويترئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يستقبل وزير الدفاعبيان مشترك في ختام مباحثات وزيري خارجية المملكة وإيرانسمو وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية الصينيوزير الخارجية الصيني يقيم مأدبة غداء عمل على شرف سمو وزير الخارجية ووزير الخارجية الإيرانيوزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية الإيرانيالمملكة الثانية عالمياً في الوعي بالذكاء الاصطناعيمركز عمليات المسجد الحرام.. متابعة أمنية وخدمية لراحة ضيوف الرحمنوزارة الإعلام تقيم "سحور الإعلام" بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والإعلاميينأربع مدن سعودية ضمن مؤشر IMD للمدن الذكية في العالم لعام 2023م"سلمان للإغاثة" يوزع 3.318 كرتونا من التمور في مديريتي المدينة والوادي بمأربالجامعة العربية تدين الاعتداءات الإسرائيلية على منشآت رياضية فلسطينيةالرئيس الصيني يشيد بالعلاقات مع فرنسازلزال بقوة 5.2 درجات يضرب سواحل إندونيسياإيرباص تعتزم بناء مصنع جديد للطائرات في الصينرئيس مجلس السيادة السوداني: عازمون على استكمال العملية السياسيةوأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( الإنسانية تزدهر ) : في المملكة الإنسان.. أولاً وثانيًا وثالثًا، هو محور الاهتمام والعناية، ويتضح ذلك جليًا في جملة القرارات التي تتخذها الدولة.. بناء وتنمية، لتشمل جميع فئات الشعب وفي مختلف مناحي الحياة ومتطلباتها من أجل وطن زاهر يحظى مواطنوه بحياة كريمة ومستدامة.وأضافت : إن راحة المواطن وإسعاده ورعايته منهج عمل أسس له خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين عبر التوجيه بالاهتمام بمصالح المواطنين ومتابعة أحوالهم، وتلمس احتياجاتهم، وإنجازها بما يحقق التنمية الشاملة، ويخدم مصلحة الوطن والمواطن.وزادت : إننا نعيش مع حقائق واضحة تؤكد العناية بهذا التوجيه من خلال منظومة عمل تسهر على راحة المواطنين وتقدم الخدمات المختلفة لهم بالسرعة الممكنة، سواء كان ذلك داخل المملكة أو خارجها.وبينت : فالقيادة تطلق المبادرة تلو الأخرى للعناية بالمواطنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً، وتقف داعمة ومتابعة لهذه المبادرات عبر رؤية طموحة وضعت ضمن أولوياتها تمكين المواطن ورفع تنافسيته, وفي ملمح إنساني متكرر يؤكد التقارب الأبوي والإنساني بين القيادة والشعب، وجّه خادم الحرمين بصرف (معونة شهر رمضان) للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، بمبلغ يقدر بأكثر من 3 مليارات ريال، هذه البادرة تؤكد دعم القيادة لمختلف فئات الشعب، وتظهر بجلاء قربها منهم من خلال تلمس احتياجاتهم ومعالجتها أولًا بأول.وختمت : المملكة تقدم في تعاطيها مع مواطنيها أنموذجًا إنسانيًا وتنمويًا يحظى باحترام شعوب العالم، ففيها تزدهر الإنسانية باعتبارها أفعالًا وليست مجرد شعارات.// انتهى //07:09ت م0039