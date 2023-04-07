القدس المحتلة 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واسأصيب طفل فلسطيني اليوم، بجروح في القصف الإسرائيلي الذي استهدف جنوب قطاع غزة.وقالت مصادر طبية فلسطينية: "إن طفل تعرض لعدة جروح، على إثر قصف إسرائيلي وقع قرب منزله".بدورها استنكرت وزارة الصحة الفلسطينية اعتداءات قوات الاحتلال التي تسببت بإلحاق أضرار في مستشفى الدرة للأطفال شرق غزة.وبينت الوزارة الفلسطينية أن القصف انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف التي تنص على حماية المؤسسات الصحية، وتحيدها من الاستهدافات العسكرية.في السياق، تواصل مدفعية الاحتلال وطائراته الحربية قصف أهداف متفرقة في قطاع غزة، مخلفة أضراراً بالغة في ممتلكات الفلسطينيين.// انتهى //07:11ت م0040