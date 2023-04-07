الرباط 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 ماهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بلقاء صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية في بكين؛ بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، مبرزة تعبير الجانبين عن تطلعهما إلى تكثيف اللقاءات التشاورية، وبحث سبل التعاون لتحقيق المزيد من الآفاق الإيجابية لعلاقات البلدين.وتناقلت صحف الرباط تعهد الحكومة المغربية بتنفيذ إجراءات إضافية لضمان توفر المواد التي يستهلكها المغاربة أكثر وبأسعار معقولة، وذلك بعد موجة ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية.وتابعت صحف الجمعة التطورات الميدانية في القدس المحتلة، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية قد اقتحمت المسجد الاقصى للمرة الثانية في ظرف أربع وعشرين ساعة، واعتدت على المصلين، في خطوة أدت الى تأجيج الغضب في الأراضي الفلسطينية.// انتهى //08:46ت م0042