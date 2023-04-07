غزة 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واسواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمناطق متفرقة في قطاع غزة، مخلفة أضراراً جسيمة في ممتلكات الفلسطينيين.وأفادت مصادر فلسطينية أن دماراً لحق بمستشفى الدرة للأطفال في مدينة غزة، بعد استهداف طائرات الاحتلال بأكثر من عشرة صواريخ محيط المشفى، كما قصفت طائرات الاحتلال منطقة حي التفاح بمدينة غزة، مما تسبب بأضرار في منازل الفلسطينيين.في السياق، أغارت طائرات الاحتلال على عدة أهداف شمال ووسط القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات بين الفلسطينيين.// انتهى //09:01ت م0044