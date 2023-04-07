إسلام آباد 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واساهتمت الصحف الباكستانية اليوم بلقاء صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، في بكين بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، لمتابعة خطوات تنفيذ اتفاق البلدين الموقع في بكين وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية.وأبرزت الصحف إدانة الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى الشريف والاعتداء على المصلين والمعتكفين، واعتقال بعضهم في شهر رمضان المبارك.واهتمتوأخبرت عن عقد منظمة التعاون الإسلامي اجتماعاً طارئاً يوم السبت في جدة لبحث الاقتحامات والاعتداءات التي تقدم عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك والمصلين فيه.وتطرقت في الشأن الأمني إلى نجاح الشرطة الباكستانية في اعتقال أحد عشر مسلحاً من العناصر الإرهابية خلال عمليات أمنية نفذتها في إقليم خيبر بختونخواه شمال غرب البلاد.وأشارت إلى انخفاض إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي في باكستان بمقدار 5.61 مليون دولار في الأسبوع المنتهي في 31 مارس.وتناولت صحف الجمعة موقف الصين التي أكدت بأنها تشعر بالقلق إزاء التوتر المتصاعد بين إسرائيل والفلسطينيين، ومطالبتها من جميع الأطراف وخاصة إسرائيل، بضبط النفس.// انتهى //09:14ت م0045