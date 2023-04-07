القاهرة 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تلقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رسالة خطية من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، وتضمنت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل مواصلة تعزيزها على شتى المستويات.وتناقلت صحف الجمعة تأكيد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، حرص الحكومة على المتابعة المستمرة لملف أصول الدولة، واتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات فى إطار تعظيم الاستفادة منها وبما يضمن استغلالها الاستغلال الأمثل.ورصدت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي ساحات المسجد الأقصى وكذا اقتحام عشرات المستوطنين اليهود باحات المسجد من ناحية باب المغاربة تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.وعرجت صحف مصر على المباحثات التي أجراها الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، وتناولت العلاقات العربية القبرصية وسبل تطويرها في جميع المجالات.// انتهى //09:30ت م0046