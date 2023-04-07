عام / "الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على منطقة جازان
الجمعة 1444/9/16 هـ الموافق 2023/04/07 م واس
جيزان 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع أتربة مثارة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد ، وجريان للسيول ، على محافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، ومركز الفطيحة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.
// انتهى //
09:55ت م
0047