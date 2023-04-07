جيزان 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع أتربة مثارة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد ، وجريان للسيول ، على محافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، ومركز الفطيحة.وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.// انتهى //09:55ت م0047