مكة المكرمة 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واستوزع جمعية البر الخيرية بمكة المكرمة 7 الآف وجبة جافة مخصصة لإفطار الصائمين يومياً، ضمن برنامج إفطار صائم أحد البرامج المجتمعية الخاصة بالجمعية، وذلك في مواقف حجز السيارات في حي الزايدي.وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة بجمعية البر الخيرية بمكة المكرمة الدكتور محمد بياري، أنه يتم تطبيق البرنامج بشكل موسمي بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والمانحة والخاصة وعلى رأسها لجنة السقاية والرفادة في إمارة منطقة مكة المكرمة.وأفاد أن الجمعية وزعت حتى الآن (113٫728) وجبة إفطار خلال شهر رمضان المبارك منها (50,400) عبوة ماء، و(٨٫١٠٠) عبوة عصير.وأكد حرص الجمعية على استدامة البرامج التكافلية المجتمعية التي تخدم المعتمرين والزوار وعموم المحتاجين؛ بهدف توفير الحياة الكريمة لهم، وقد دأبت على هذا المبدأ منذ ٧٥ عاماً منذ تأسيسها في عام ١٣٧١هـ.// انتهى //10:08ت م0049