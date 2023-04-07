القاهرة 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واسأدان البرلمان العربي بأشد العبارات القصف الإسرائيلي المتواصل على الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة، مؤكدًا أنه تحد صارخ للقانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.وحمل البرلمان العربي، في بيان له اليوم، سلطات الاحتلال الإسرائيلي تبعات هذا التصعيد الخطير ضد الشعب الفلسطيني، خاصة في شهر رمضان الكريم، والذي يمثل استفزازًا كبيرًا لمشاعر المسلمين في كافة أنحاء العالم.وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذا التصعيد على الشعب الفلسطيني الأعزل.// انتهى //11:07ت م0051