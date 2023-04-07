اقتصادي / مؤشر الأسهم اليابانية يغلق على ارتفاع
الجمعة 1444/9/16 هـ الموافق 2023/04/07 م واس
طوكيو 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واس
ارتفع المؤشر نيكي الياباني اليوم ، مقلصا خسائره الأسبوعية، إذ تعززت المعنويات نتيجة ضعف الين وإغلاق وول ستريت على ارتفاع .
وأنهى المؤشر نيكي تعاملات اليوم مرتفعا 0.17 % عند 27518.31 نقطة. ومع هذا، ظل بعيدا عن أعلى مستوى سجله في وقت مبكر من الجلسة عند 27591.15 نقطة، وانخفض المؤشر لفترة وجيزة إلى المنطقة الحمراء بعد استراحة منتصف اليوم.
وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.21 % إلى 1965.44 نقطة مقلصا خسارته الأسبوعية إلى 1.9 %.
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11:13ت م
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