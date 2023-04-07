الخرطوم 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على تجديد رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان، التزامه باستكمال العملية السياسية بالسرعة المطلوبة بما يوصد الأبواب على كل محاولات التراجع .ولفتت الانتباه إلى إجراء مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية مولي ،أمس اتصالات مع نائب رئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان حميدتي والمتحدث باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف مؤكدة الاستعداد لمساعدة الأطراف في تجاوز العقبات الحالية وصولا للحكم المدني.وأبرزت الصحف استنكار السودان في بيان أمس اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي للمسجد الأقصى الشريف والاعتداء على المصلين والمعتكفين.ونشرت صحف السودان دعوة وزارة الصحة الفلسطينية أمس، اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ضرورة التدخل العاجل، لحماية مراكز العلاج وطواقم العمل الصحي، على إثر عدوان الاحتلال المتصاعد ضد الشعب الفلسطيني.// انتهى //11:22ت م0053