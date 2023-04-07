القدس المحتلة 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، استمرار تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث جددت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها على قطاع غزة، كما واصل الاحتلال والمستوطنين عمليات اقتحامهم للمسجد الأقصى، في تجاهل واضح للمطالب الدولية بوقف الاعتداء على الأقصى، ترافق مع الاقتحامات مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال اندلعت في عدة مناطق بالضفة الغربية تنديداً باقتحامات الأقصى.وتطرقت الصحف إلى مناقشة مجلس الأمن الدولي خلال جلسة مشاورات مغلقة أمس، الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين.وتناولت طلب خبراء أمميون مستقلون، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، بتعجيل زيارته الاستقصائية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتخصيص المزيد من الموارد، للتحقيق في الوضع في دولة فلسطين، في ظل تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.وأخبرت عن إعلان الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، أنها ستعقد اجتماعاً طارئاً مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى المندوبين، السبت المقبل، في مقر الأمانة العامة بجدة بالمملكة العربية السعودية، لبحث الاقتحامات واعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك والمصلين فيه.// انتهى //12:39ت م0056