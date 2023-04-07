تونس 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد، بأنّ ترشحه مجدداً إلى منصب الرئاسة في الانتخابات الرئاسية القادمة مسألة سابقة لأوانها ،مؤكداً أنه لن يتخلى عن المسؤولية، وأنه سيسلم المشعل لمن سيختاره الشعب، وذلك في كلمة ألقاها بمناسبة ذكرى وفاة الزعيم التونسي الراحل الحبيب بورقيبة.ورصدت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي ساحات المسجد الأقصى، تزامن ذلك مع انفجارات قوية شهدها قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال.وتناولت تأكيد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باثيلي بأن ترتيب انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا بشكل منسق ومتزامن من شأنه أن يسهم في السلام والاستقرار بليبيا والمنطقة وتعزيز أمن الحدود.وأشارت صحف تونس إلى إعلان وزارة الخارجية الجزائرية، استرجاع مخطوطة إسلامية نادرة يرجع تاريخها إلى سنة 1659 من فرنسا.// انتهى //12:56ت م0058