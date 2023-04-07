لندن 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بلقاء صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، في بكين؛ بمعالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان، الذي تم خلاله بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في العديد من المجالات، بالإضافة إلى متابعة خطوات تنفيذ اتفاق البلدين الموقع في بكين.واستعرضت تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط بعد شن قوات الاحتلال الاسرائيلي غارات جوية في لبنان والضفة الغربية المحتلة .ونقلت تحذير جهاز الاستخبارات الداخلية من ارتفاع مخاطر وقوع هجوم إرهابي من قبل الجماعات الجمهورية المتطرفة في إقليم أيرلندا الشمالية.وسلطت الصحف الضوء على تأثيرات التغييرات المناخية على معدلات هطول الأمطار، ودورها في زيادة حدوث الكوارث الطبيعية في مناطق مختلفة من العالم.// انتهى //13:04ت م0059