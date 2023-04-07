الرياض 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واسكشف بنك التنمية الاجتماعية ضمن تقرير اجتماع مجلس الإدارة للربع الأول من العام الحالي 2023م، أن تمويل المنشآت الصغيرة والناشئة تجاوز مليار ريال لأكثر من ألفي منشأة مستفيدة موزعة على كافة مناطق المملكة.جاء ذلك ضمن الاجتماع الذي انعقد برئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، وبحضور أعضاء المجلس، واستعرض المجلس تقرير أداء البنك للربع الأول من العام المالي 2023.وأوضح البنك أن حجم التمويل الاجتماعي الذي قدمه خلال الربع الأول من عام 2023م قد بلغ 538 مليون ريال سعودي، لعدد مستفيدين تجاوز 9 آلاف، فيما بلغ التمويل الممنوح لممارسي العمل الحر والأسر المنتجة إلى 1.4 مليار ريال، ليتجاوز عدد المستفيدين 23 ألفًا.وأبرز التقرير ارتفاعاً في الأداء الربعي لتمويل ممارسي العمل الحر والأسر المنتجة بنسبة 99% مقارنة بالربع السابق من هذا العام، ليصل مجموع قيمة التمويل خلال الربع الأول لأكثر من 2.9 مليار ريال استفاد منها ما يزيد عن 35 ألف منشأة صغيرة وناشئة ومن ممارسي العمل الحر والأفراد.وفي هذه المناسبة، أكد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد بأن الإنجازات التي تحققت هي ثمرة الرعاية التي توليها الحكومة الرشيدة لقطاع التنمية الاجتماعية، التي أسهمت في تفعيل الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية وتمكين المرأة والارتقاء بأداء البنك لتحسين جودة الحياة وتنمية اقتصاد الوطن. وقال الراشد:" عمل بنك التنمية الاجتماعية على تقديم خدمات متكاملة لرواد الأعمال من خلال عدد من المنصات المتخصصة التابعة للبنك، مثل مركز دلني الذي يهدف إلى تقديم برامج التدريب والدعم التمكيني لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار الطموحة والمشاريع الصغيرة والناشئة، بالإضافة إلى توفير مساحات عمل مشتركة لرواد الأعمال عن طريق جادة 30 "لدعم المنشآت ورفع نسب نجاحها".وأضاف الراشد: "وفي إطار جهودنا لتطوير المشاريع الصغيرة والناشئة باعتبارها من أهم روافد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، شارك البنك في ملتقى بيبان ووقع 11 اتفاقية مع الجهات المختصة. وعلى هامش مشاركته في مؤتمر ليب التقني الدولي، وقع البنك اتفاقية تعاون مع شركة "علم"، بهدف تحقيق التكامل مع الجهات الحكومية، وخدمة المستفيدين، من خلال التحول الرقمي للخدمات، مما يضمن تقديم خدمات ميسرة، تحقق الرضى للمستفيدين".وضمن جهود البنك لتمكين مختلف أفراد المجتمع وتعزيز الاستقلال المالي، أعلن بنك التنمية الاجتماعية في وقت سابق عن تخصيص مبلغ 24 مليار ريال، لتمويل رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة وأصحاب العمل الحر خلال الأعوام الثلاث المقبلة ( 2025-2023).// انتهى //13:15ت م0060