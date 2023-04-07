الرياض 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واسقدمت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - ، على دعم المملكة العربية السعودية المتصل لجهود المنظمة وخططها وبرامجها وأنشطتها.ونوه المدير العام لمنظمة الإيسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك، بالشراكة المتميزة بين المنظمة وعديد المؤسسات في المملكة، بالتنسيق الكامل مع اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم، برئاسة صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، والذي تجلى في عديد من صور التعاون الوثيق، مؤكدا أن ذلك يأتي تجاوبا مع نهج الرياض الهادف إلى تعزيز أدوار المنظمات الدولية، لا سيما العاملة منها في مجالات التربية والثقافة والعلوم، وفقا لما ترمي إليه رؤية السعودية 2030 من فتح آفاق جديدة للإبداع الذكي المنتج في شتى مساقات المجتمع وأنشطته الاقتصادية والثقافية.وأشار إلى أن المملكة جسدت أنموذجا يُحتذى في مساندة المنظمة، تبدت متانته ونجاعته في الوفاء بكل التزامات المملكة المالية إزاء الإيسيسكو، بمبلغ إجمالي بلغت قيمته ثمانية عشر مليونا وسبعمائة ألف دولار، في بادرة غير مسبوقة من نهج تسديد الالتزامات، بما يومئ إلى النجاحات المطردة التي باتت تحققها الإيسيسكو.ووجه الدكتور المالك رسالتي شكر وامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، معربا فيهما عن اعتزاز المنظمة بهذا الدعم المتصل، الذي سيسفر، لا شك، عن إنجازات مشهودة بإذن الله في أنحاء عديدة من عالمنا الإسلامي.// انتهى //14:03ت م0066