بريدة 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2030 م واستسهم الأعمال التطوعية في تفعيل طاقات أبناء الوطن وغرس ثقافة التطوع لديهم وإثراء الوطن بمنجزات أبنائه ، واستثمار طاقاتهم ومواهبهم ، وسط الجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تشجيع التطوع ودعمه وتفعيل سبل نشره واستمراره.ويعد العمل التطوعي إحدى الركائز الأساسية في بناء المجتمع ونشر التعاضد الاجتماعي بين المواطنين ، وتكمن أهميته في شهر رمضان المبارك ، في تفعيل دور المبادرات والأنشطة بين أفراد المجتمع .وأكد عددٌ من المتطوعين من الشباب والفتيات بمنطقة القصيم عن سعادتهم بما يقدمونه من أعمال تطوعية ومشاركات مجتمعية تنعكس إيجابًا على الفرد والمجتمع، لافتين الانتباه إلى أن المشاركة في الأعمال التطوعية تنعكس إيجابًا على أحوالهم النفسية والاجتماعية .وقدم عدد من الفرق التطوعية بمنطقة القصيم سلسلة من تلك الإنجازات في العمل التطوعي، وحققت أرقاماً قياسية جاءت بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، حتى أصبح العمل التطوعي ميزة وفخرًا لمعظم شباب وبنات المنطقة.ويشرف على الفرق التطوعية وحدة التطوع بإمارة منطقة القصيم ، إذ تضم تحت مظلتها قرابة 55 فريقًا تطوعيًا ، تتنوع أعمالهم ما بين الإغاثية والتوعوية والصحية والاجتماعية وأعمال الصيانة المنزلية وغيرها ، حيث بلغ إجمالي الساعات للفرق التطوعية خلال العام الماضي 2022م، أكثر من ( 325,718 ) ساعة تطوعية .//انتهى //16:11ت م0073