عمّان 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واسانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة بلغت 3.69%، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2505.3 نقاط .وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 5.1 ملايين دينار أردني مقارنة مع 6.5 ملايين دينار أردني الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض 20.9%، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 25.6 مليون دينار أردني، مقارنة مع 32.3 مليون دينار للأسبوع السابق .//انتهى//16:31ت م0075