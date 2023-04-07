اقتصادي / انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم البورصة الأردنية في أسبوع
الجمعة 1444/9/16 هـ الموافق 2023/04/07 م واس
عمّان 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واس
انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة بلغت 3.69%، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2505.3 نقاط .
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 5.1 ملايين دينار أردني مقارنة مع 6.5 ملايين دينار أردني الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض 20.9%، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 25.6 مليون دينار أردني، مقارنة مع 32.3 مليون دينار للأسبوع السابق .
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16:31ت م
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