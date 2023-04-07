الرياض 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واسكرّم معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، في الحلقة الختامية لبرنامج عطر الكلام التي عُرضت اليوم، الفائزين العشرين بالجوائز المليونية، إذ فاز السعودي محمد آل الشريف بالمركز الأول في فئة الأذان بمبلغ مليوني ريال، والإيراني يونس شاهمرادي في فئة التلاوة بمبلغ 3 ملايين ريال.وحصدت المسابقة التي اختتمت منافساتها اليوم 6 شهادات من موسوعة غينيس للأرقام القياسية، إذ سُجلت أكبر مسابقة قرآن من حيث الدول المشاركة، كما صُنفت أكبر مسابقة أذان من حيث عدد الدول المشاركة، وحصدت رقمًا قياسيًا في عدد المشاركين ضمن تنافسات القرآن، كما سجلت رقمًا آخر هو أكبر المسابقات استقطابًا للمشاركين في رفع الأذان، ورقمين قياسيين آخرين بصفتها صاحبة أكبر الجوائز في مسابقات القرآن، وأيضًا مسابقات الأذان.وشهدت الحلقة تكريم معالي المستشار تركي آل الشيخ للفائزين بجوائز المسابقة من فئتي التلاوة والأذان، حيث تصدر المتسابق الإيراني يونس شاهمرادي الفائزين في التلاوة بحصوله على المركز الأول وجائزة بقيمة ثلاثة ملايين ريال، فيما حصل المتسابق السعودي عبدالعزيز الفقيه على المركز الثاني وجائزة بقيمة مليوني ريال، كما حصل المتسابق المغربي زكريا الزيرك على المركز الثالث وجائزة بقيمة مليون ريال، ومواطنه عبدالله الدغري على المركز الرابع وجائزة بقيمة 700 ألف ريال.أما فئة الأذان فقد نال مركزها الأول المتسابق السعودي محمد آل الشريف بجائزة تبلغ مليوني ريال، فيما فاز بالمركز الثاني الإندونيسي ضياء الدين بن نزار الدين، وحصل على مبلغ مليون ريال، كما تحصل الفائز الثالث رهيف الحاج على نصف مليون ريال، والفائز البريطاني إبراهيم أسد على 300 ألف ريال.وكانت الحلقة التي خُصصت لتتويج الفائزين في مسابقة عطر الكلام هذا العام قد افتتحت بتلاوة آيات قرآنية من الفائز بالنسخة الأولى للمسابقة القارئ المغربي يونس غربي، وأذان من التركي محسن كارا، الفائز الأول في فئة الأذان للعام الماضي.وتُعد مسابقة القرآن والأذان التي تأتي هذا العام بشراكة إستراتيجية مع رابطة العالم الإسلامي، واحدة من المبادرات العالمية للهيئة العامة للترفيه، حيث أتاحت المشاركة لجميع المسلمين من مختلف دول العالم عبر خطوات يسيرة، تسهل المشاركة للراغبين في الالتحاق بتصفيات المسابقة من أي مكان.ويعد برنامج "عطر الكلام" أحد مبادرات الهيئة العامة للترفيه التي أطلقتها عام 2019، لاستحداث مسابقة عالمية تستهدف المواهب الصوتية المميزة في تلاوة القرآن، ورفع الأذان، وخصصت لها جوائز مالية ضخمة يزيد مجموعها عن 12 مليون ريال.وانطلقت النسخة الأولى من البرنامج في مطلع رمضان 2022، على قناة السعودية، بمشاركة مجموعة من أفضل الأصوات على مستوى العالم، وتعود المسابقة في عام 2023، على شاشة mbc، ومنصة شاهد الرقمية يوميا عند الساعة الرابعة والنصف بتوقيت الرياض، شارك في نسختي المسابقة الأولى والحالية ما يزيد عن 90 ألف مشترك، لأكثر من 160 دولة، أمام عدد من المحكّمين المتخصصين في القراءات والأصوات والمقامات.// انتهى //17:06ت م0080