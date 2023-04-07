تيرانا 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 3 أطنان و685 كيلو غرامًا من السلال الغذائية في محافظة فلورا بجمهورية ألبانيا، استفاد منها 330 فردًا، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام بجمهورية ألبانيا للعام 2023م.ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتوزيع 2000 سلة غذائية في 34 محافظة ألبانية؛ تحقيقًا للأمن الغذائي، وللتخفيف من معاناة المحتاجين، وتوفير متطلباتهم الأساسية من الغذاء خلال شهر رمضان المبارك.//انتهى//17:23ت م0081