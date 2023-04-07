جاكرتا 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع توزيع السلال الغذائية في منطقتي ديماك وكودوس بمقاطعة جاوة الوسطى في جمهورية إندونيسيا 2023م. حيث جرى توزيع 41 أطنان و 612 كيلو غرامًا من السلال الغذائية، استفاد منها 4040 فرداً بواقع 1010 أسر.ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع السلال الغذائية الرمضانية في إندونيسيا الذي يهدف إلى توزيع 6,687 سلة غذائية رمضانية، يستفيد منها 33,435 فرداً في مناطق جاكرتا، وجاوة الغربية، وبنتن، وجاوة الوسطى.//انتهى//17:26ت م0083