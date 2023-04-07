اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع المواد الإغاثية لمتضرري الزلزال بمحافظة إدلب
الجمعة 1444/9/16 هـ الموافق 2023/04/07 م واس
إدلب 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واس
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع المواد الإغاثية المتنوعة لمتضرري الزلزال بمحافظة إدلب في سوريا، حيث جرى في بلدة كللي ومخيم الزهور توزيع 150 بطانية و 150 فرش نوم، و 50 خيمة.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.
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17:45ت م
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