إدلب 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع المواد الإغاثية المتنوعة لمتضرري الزلزال بمحافظة إدلب في سوريا، حيث جرى في بلدة كللي ومخيم الزهور توزيع 150 بطانية و 150 فرش نوم، و 50 خيمة.ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.//انتهى//17:45ت م0087