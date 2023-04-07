اعداد : أحمد الوشمي تصوير : أنس الدحمانبريدة 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واسيحرص كثير من شباب وشابات منطقة القصيم على البحث عن العمل التطوعي والحرص عليه حتى أصبحت ظاهرة صحية بين أفراد المجتمع ، وتتضاعف تلك الجهود بشكل ملفت في شهر رمضان المبارك ، حيث يُشمَّر عن السواعد وتتنافس الفرق التطوعية المختلفة التي تنتمي للجهات الحكومية والأهلية والقطاع الخيري لتقديم مثل هذه الأعمال لخدمة المحتاجين وتفطير الصائمين ، وتقديم العون والمساعدة لهم دون كلل أول ملل طلباً للأجر العظيم والثواب الجزيل.ويترك العمل التطوعي الأثر الإيجابي داخل شرائح المجتمع ، الذي حثّ عليه الدين الإسلامي الحنيف وندب إليه ، فيضاعف الناس أعمالهم مع حلول شهر رمضان المبارك ويُقبلون على فعل الخير فيه ، في ظل جهود الفرق التطوعية وتعاونها على غرس ثقافة التطوع ، وتفعيل دور المتطوعين والمتطوعات ، واستثمار طاقاتهم ومواهبهم للإسهام في تنمية هذا الوطن المعطاء ، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة لتحقيق رؤية المملكة 2030.واستقطبت الفرق بمنطقة القصيم العديد من المتطوعين والمتطوعات في شهر رمضان المبارك ، لنشر ثقافة العمل التطوعي ، ورفع مستوى العمل والتشجيع عليه.وأوضحت قائدة فريق ضفاف العطاء التطوعي نجلاء المرزوق أن المُبادرات التطوعية التي يقوم بها الفريق بمشاركة 35 متطوعة ، هي افطارك علينا ، بالتعاون مع جمعية حفظ النعمه بمحافظة البدائع لتوزيع وجبات الافطار على البيوت المتعففة ، والتي هي عبارة عن 200 سلة غذائية ، مشيرة إلى أن عضوات الفريق يقمن أيضاً في مدينة بريدة بمبادرة سقيا الماء وتوزيعها على المساجد والمضامير الرياضية ، وبمبادرة الاهتمام في المساجد.وقالت : كما يقمن عضوات الفريق بعدة مبادرات اجتماعية وخدمية منها تنظيم زيارة لدار المسنين ومشاركتهم الإفطار الرمضاني ، وإعداد الفعاليات المناسبة لهم بمناسبة شهر رمضان المُبارك ، بالإضافة إلى توزيع سلال النظافة على الأسر المتعففة ، وتوزيع الهدايا على الأطفال المنومين والأيتام بمناسبة حلول شهر رمضان المُبارك ، وأعددن عضوات الفريق ركن تعريفي عن الجهود التي يقدمنها في الحدائق العامة لمدة ثلاثة أيام من كل أسبوع في شهر رمضان المبارك في حديقة الحمراء بمحافظة البدائع.ومن جانبه بين قائد فريق "أبالورود" التطوعي حمود الغانم أن الفريق يوزع يومياً خلال شهر رمضان المبارك ٣٥٠ وجبة إفطار ، على المحتاجين من العوائل وعمال المزارع والرعاة في أماكنهم ، وعلى الطريق الدولي الواقع بين "أباالورود" وقبة ، بالإضافة إلى المقر الثابت للإفطار مقابل مسجد أسامة بن زيد رضي الله عنه بالمركز ، بمشاركة ١٠٠ متطوع.وبينت رئيسة جمعية الخدمات الاجتماعية النسائية في مركز الخبراء نوال السويح ، من جانبها ، أن الجمعية وزعت أكثر 300 سلة رمضانية ، من خلال فريق غيث التطوعي التابع للجمعية ، وبالتعاون مع وحدة التطوع بإمارة منطقة القصيم ، مشيرةً إلى أن الجمعية نظمت أيضاً إفطاراً جماعياً بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية في مركز الخبراء ، بمشاركة 28 متطوعاً ومتطوعة.ومن جانب الجهات الحكومية عزز فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة القصيم أعماله التطوعية خلال شهر رمضان المبارك ونشر طواقمه الطبية والإسعافية في أرجاء المنطقة ، المجهزة بأحدث التجهيزات الطبية والمعدات المختلفة لتقديم الخدمات للمحتاجين للمساعدة وتقديم الإسعافات الأولية لهم ونقلهم للمستشفى ، في صورة مشرّفة لأداء الأعمال التطوعية في المملكة عامة وفي منطقة القصيم خاصة.وكشف فرع الهيئة أن عدد المسجلين في الخدمات التطوعية للهلال الأحمر في منطقة القصيم بلغ 500 متطوع ومتطوعة ، مع الحرص على زيادة عدد الساعات وأعداد الفرق التطوعية خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك ، لضمان الالتزام وتنظيم عمل تلك الفرق التطوعية.ويشارك في القيام بالأعمال التطوعية في منطقة القصيم خلال شهر رمضان المبارك أيضاً الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة ، وجامعة القصيم ، ومكتب وزارة الریاضة بالقصيم وأمانة المنطقة ،وعدد من الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية الأخرى.// انتهى //17:59ت م0092