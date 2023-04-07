الرياض 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واسقبضت شرطة منطقة الرياض على (168) مخالفًا لنظامي الإقامة والعمل، (81) من الجنسية البنجلاديشية و(29) من الجنسية الباكستانية و(27) من الجنسية اليمنية، و(18) من الجنسية الهندية، و(6) من الجنسية السودانية، و(3) من الجنسية المصرية، و(2) من الجنسية الإثيوبية، و(2) من الجنسيتين السيرلانكية والأوغندية، وذلك في مواقع الفحص الدوري وجنوب مدينة الرياض، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.// انتهى //18:00ت م0093