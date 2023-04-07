مكة المكرمة 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واسخدمت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك، ما يتجاوز المليون ومئتي ألف معتمر ومصلٍّ وزائر في 41 نقطة اتصال لها بضيوف الرحمن قدمت لهم حزمة من البرامج والخدمات المتنوعة من وجبات الإفطار والسحور للصائمين، وتوزيع عبوات سقيا الماء المبردة، وتقديم القهوة السعودية والضيافة العربية الأصيلة، وتوزيع هدايا البرامج التوجيهية في غذاء الروح، وتوزيع الهدايا الإبداعية للمعتمرين والمصلين، وتنفيذ الوكالات والكفارات بالنيابة عن ضيوف الرحمن، تقديم خدمة الراحة على كراسي المساج، ورعاية الأطفال التائهين بمركز الجمعية في المسجد النبوي الشريف.من جهته بيّن الرئيس التنفيذي للجمعية تركي الحتيرشي، أن الجمعية خدمت 1,232,441 مليون معتمر ومصلٍّ وزائر خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك، موضحًا أن لهدية نقاط اتصال واسعة ابتداءً من في المنافذ الحدودية بـ(منفذ الوديعة، ومنفذ جديدة عرعر، ومنفذ الحديثة، ومنفذ حالة عمار) وفي مكة المكرمة بـ( المسجد الحرام وساحاته، والطرق المؤدية إلى المسجد الحرام، ومداخل مكة المكرمة، ومواقف سيارات المعتمرين والمصلين، ومطار الملك عبدالعزيز وصالة الحجاج بجدة) وفي المدينة المنورة بـ( المسجد النبوي وساحاته، ومركز رعاية الأطفال التائهين تحت مقبرة البقيع، ومسجد ذي الحليفة الميقات) يعمل فيها 750 مضيفًا ومضيفة و 102 متطوع ومتطوعة يقدمون الخدمات النوعية للمعتمرين والمصلين من ضيافة واستقبال، وإطعام وسقيا، وهدايا إبداعية، ورعاية وعناية بضيوف الرحمن بهدف للتسهيل عليهم أثناء أداء مناسك العمرة أو الصلاة بالبيت العتيق وزيارة مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم.الجدير بالذكر أن الجمعية أطلقت حملتها بشهر رمضان المبارك؛ لدعوة المجتمع للمشاركة والبذل في أوجه الخير لإكرام ضيوف الرحمن بدعم برامج وخدمات هدية الحاج والمعتمر عبر متجر هدية الإلكتروني HGC.org.sa ، والتحويل عبر الحسابات البنكية.// انتهى //19:14ت م0095