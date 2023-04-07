عام / إصابات برصاص الاحتلال واختناق العشرات خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية
الجمعة 1444/9/16 هـ الموافق 2023/04/07 م واس
قلقيلية 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واس
أصيب 6 شبان بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان التي انطلقت بعد صلاة الجمعة بمشاركة المئات من أبناء البلدة تنديدًا بجرائم الاحتلال في المسجد الأقصى .
وأفاد الناطق الإعلامي لحركة فتح في إقليم قلقيلية مراد شتيوي، أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني بكثافة باتجاه المشاركين في المسيرة مما أدى لوقوع 6 إصابات بجروح مختلفة نقل إحداها إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما أصيب العشرات بالاختناق الشديد وعولجوا ميدانيا .
وأكد شتيوي اندلاع مواجهات عنيفة مع جنود الاحتلال الذين اقتحموا البلدة وتحصنوا في أحد المنازل قبل هروبهم تحت غطاء كثيف من إطلاق الرصاص الحي دون وقوع إصابات .
// انتهى //
19:19ت م
0096