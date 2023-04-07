قلقيلية 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واسأصيب 6 شبان بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان التي انطلقت بعد صلاة الجمعة بمشاركة المئات من أبناء البلدة تنديدًا بجرائم الاحتلال في المسجد الأقصى .وأفاد الناطق الإعلامي لحركة فتح في إقليم قلقيلية مراد شتيوي، أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني بكثافة باتجاه المشاركين في المسيرة مما أدى لوقوع 6 إصابات بجروح مختلفة نقل إحداها إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما أصيب العشرات بالاختناق الشديد وعولجوا ميدانيا .وأكد شتيوي اندلاع مواجهات عنيفة مع جنود الاحتلال الذين اقتحموا البلدة وتحصنوا في أحد المنازل قبل هروبهم تحت غطاء كثيف من إطلاق الرصاص الحي دون وقوع إصابات .// انتهى //19:19ت م0096