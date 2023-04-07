الرياض 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واستُطلق وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة الطائرة اليوم، بطولة موسم رمضان للكرة الطائرة في صالة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض وفي صالة وزارة الرياضة في جدة ؛ وتستمر من 7 إلى 10 أبريل، وذلك ضمن أنشطة وفعاليات موسم رمضان 1444هـ الذي يحتفي بالموروث الثقافي المرتبط بهذا الشهر الفضيل وخصوصيته لدى المجتمع السعودي.ويمكن للمشاركين اختيار اسم الفريق وتشكيل 14 فرداً لكل فريق، يشمل 12 لاعباً مع مدرب واحد وإداري واحد، ويتحمل النادي كامل المسؤولية فيما يخص الكشف الطبي على اللاعبين قبل بداية البطولة، ويفوز في المباراة الفريق الذي يحصل على شوطين من ثلاثة حسب الشروط الخاصة بالبطولة.وتأتي هذه الفعالية ضمن باقة الفعاليات الرياضية التي تنظمها وزارة الثقافة ضمن موسم رمضان 1444هـ الذي يعكس بأنشطته وفعالياته ثقافة المملكة الأصيلة المقترنة بهذا الشهر، وعادات المجتمع السعودي المميزة، وذلك بهدف إبراز الموروث الثقافي وإحيائه، والتعريف بالثقافات المحلية المتنوعة، وتعزيز العادات الرمضانية بجميع جوانبها الثقافية والاجتماعية والرياضية.// انتهى //19:22ت م0098