شبوة 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 45 طنًا من السلال الغذائية في مديرية بيحان بمحافظة شبوة، استفاد منها 400 فرد بواقع 66 أسرة.ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي الذي ينفّذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.//انتهى//19:23ت م0099