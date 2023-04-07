ولاية شمال دارفور 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجاً ضمن مشروع سلة إطعام في السودان لعام 2023م.وجرى توزيع 500 سلة غذائية في محلية المالحة بولاية شمال دارفور في جمهورية السودان، استفاد منها 3.411 فردًا من الفئات الأكثر احتياجاً.ويأتي ذلك ضمن مشروع سلة إطعام الذي يهدف إلى توزيع 32.850 سلة غذائية، تحقيقاً للأمن الغذائي وللتخفيف من معاناة المحتاجين وتوفير متطلباتهم الأساسية من الغذاء.//انتهى//19:24ت م0101