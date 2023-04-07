أبهـا 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واسأكدت أمسية رمضانية نفذتها جمعية الإعلام السياحي ورابطة مرشدي عسير السياحيين أمس في أبها، أهمية العلاقة بين العمل الإعلامي والإرشاد السياحي عبر عدة مشتركات في التعريف والرفع بالوعي السياحي وتصحيح المفاهيم.وتحدث رئيس الجمعية خالد آل دغيم في ورقة قدمها ضمن الفعالية - التي تأتي في إطار مبادرة "أجاويد" التي تشرف عليها هيئة تطوير منطقة عسير- عن الدور الكبير الذي يقوم عليه الإعلام في التعريف بالمواقع السياحية، ومناطق الجذب، وتحسين الصورة الذهنية، وتقديم تغذية بصرية للزائر من خلال الصورة المحترفة والفيديو المعبر والمادة الصحفية التي تتنوع فيها القوالب بما يمنح السائح قدرة على الاستمتاع.من جهته أشار مستشار الجمعية الأكاديمي المختص في الإعلام السياحي الدكتور أحمد العمير في ورقته ضمن الأمسية إلى أن هناك مشتركات تجمع بين الإعلام السياحي والإرشاد من خلال بث رسائل اتصالية تدعم التوجه السياحي وتؤكد الاستعداد والقدرة على توفير تجربة سياحية متنوعة وممتعة، وترفع مستوى الوعي بأهمية السياحة في تعزيز الهوية الثقافية والتعريف بالحضارة والإرث السعودي العريق، والرفع بمستوى المشاركة المجتمعية، وتعميق الاستمتاع بالهوية والروح المحلية لكل منطقة.// انتهى //19:28ت م0104