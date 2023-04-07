أبوجا 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 17 طنًا و493 كيلو غراماً من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في عدة مدن بولاية يوبى في جمهورية نيجيريا، استفاد منها 1.792 فرداً، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام بجمهورية نيجيريا للعام 2023م.وتأتي هذه المبادرة في إطار منظومة المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لمساعدة الدول ذات الاحتياج وتوفير الأمن الغذائي لها.//انتهى//19:29ت م0105