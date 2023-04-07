عام / اعتقال 15 فلسطينياً من باحات المسجد الأقصى
الجمعة 1444/9/16 هـ الموافق 2023/04/07 م واس
القدس المحتلة 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 ابريل 2023 م واس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 15 فلسطينياً في المسجد الأقصى المبارك، وعلى بواباته، بينهم ثلاثة أطفال.
وقالت مصادر فلسطينية : إن قوات الاحتلال اعتقلت ستة فلسطينيين أثناء خروجهم من باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى.
وفي الأغوار الشمالية ، أقدم مستوطنون اليوم، على حرق ممتلكات الفلسطينيين ، وأغلق آخرون المدخل الجنوبي لبلدة الخضر جنوب بيت لحم، وهاجموا مركبات الفلسطينيين.
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19:35ت م
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