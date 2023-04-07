القدس المحتلة 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 ابريل 2023 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 15 فلسطينياً في المسجد الأقصى المبارك، وعلى بواباته، بينهم ثلاثة أطفال.وقالت مصادر فلسطينية : إن قوات الاحتلال اعتقلت ستة فلسطينيين أثناء خروجهم من باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى.وفي الأغوار الشمالية ، أقدم مستوطنون اليوم، على حرق ممتلكات الفلسطينيين ، وأغلق آخرون المدخل الجنوبي لبلدة الخضر جنوب بيت لحم، وهاجموا مركبات الفلسطينيين.//انتهى//19:35ت م0106