تونس 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 ابريل 2023م واسأحبطت وحدات حرس الحدود البحري التونسي بمحافظتي صفاقس والمهدية، خلال الثلث الأول من السنة الجارية 501 عملية اجتياز للحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية .وأفاد المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس التونسي، في بيان اليوم، أن عناصرها أنقذت 14406 مهاجرين غير شرعيين، من الموت غرقًا في البحر، من بينهم 13138 من جنسيات أفريقية والبقية تونسيون، كانوا في طريقهم إلى الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط إثر تعطل مراكبهم التقليدية الصنع، التي كانوا يستقلونها .وأشار إلى أن وحدات الأقاليم البحرية بالوسط والساحل والشمال والجنوب ضبطت 63 شخصًا تورطوا في التوسط والتنظيم لعمليات الهجرة غير الشرعية، وحجز 135 وسيلة بحرية و12 سيارة استعملت في التنقلات .// انتهى //19:36ت م0107