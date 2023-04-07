نيامي 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع المساعدات الغذائية في جمهورية النيجر. حيث جرى توزيع 17 طنا و880 كيلوغراما من السلال الغذائية في قرية متنكاري بمدينة دوسو ، استفاد منها 1.800 فرد بواقع 300 أسرة.ويأتي ذلك في إطار مشروع دعم الأمن الغذائي المقدم من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للفئات الأكثر احتياجًا في النيجر.//انتهى//19:56ت م0109