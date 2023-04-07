اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 17 طنا من السلال الغذائية في مدينة دوسو بجمهورية النيجر
الجمعة 1444/9/16 هـ الموافق 2023/04/07 م واس
نيامي 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واس
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع المساعدات الغذائية في جمهورية النيجر. حيث جرى توزيع 17 طنا و880 كيلوغراما من السلال الغذائية في قرية متنكاري بمدينة دوسو ، استفاد منها 1.800 فرد بواقع 300 أسرة.
ويأتي ذلك في إطار مشروع دعم الأمن الغذائي المقدم من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للفئات الأكثر احتياجًا في النيجر.
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19:56ت م
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