جيزان 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، يعطي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، يوم الاثنين المقبل ، إشارة البدء لمهرجان الحريد السنوي في نسخته التاسعة عشرة، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة في شاطئ "الحصيص" بمحافظة جزر فرسان.وأوضح مدير عام الفرع المهندس محمد بن علي آل عطيف ، أنه تم تجهيز موقع المهرجان الذي يجسد إحدى هم عادات وتقاليد أهالي جزر فرسان ويعد مناسبة سياحية سنوية لتسليط الضوء على ما تمتلكه الجزر من مقومات سياحية كبيرة.وأشار آل عطيف إلى أن المهرجان ينفذ سنوياً احتفاء بظهور أسراب سمك الحريد " ببغاء البحر" في أحد الممرات المائية الضحلة بجزر فرسان في نفس الموعد من كل عام وخلال سنوات طويلة أصبح يشكل تظاهرة اجتماعية كبرى لأهالي منطقة جازان ، متوقعاً أن يشارك الآلاف من الأهالي والزوار في هذه النسخة من المهرجان ، حيث سيتم تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى من قبل سمو نائب أمير منطقة جازان.// انتهى //20:03ت م0114