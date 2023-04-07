عرعر 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واسقدمت جمعية ساعد الخيرية بمدينة عرعر خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك 30610 وجبات إفطار صائم أعدتها وغلفتها عبر المطبخ التابع لها بمشاركة نحو 50 متطوعًا ومتطوعة , ضمن المبادرة المجتمعية الذي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية تحت عنوان "في شهر الخير أبشر بالخير " .وأوضحت الجمعية أن المطبخ التابع لها هو من يعد ويغلف الوجبات المكونة من الأرز والدجاج والتمر واللبن والماء وتهيئة 7 مركبات تنقل هذه الوجبات للمستفيدين المباشرين وهم مستفيدي الجمعية والمستفيدين غير المباشرين وهم المقيمون من جميع الجنسيات عبر عدد من المواقع الحيوية بمدينة عرعر . بهدف إحياء السنة واغتنام الشهر الفضيل بالطاعات وكسب أجور الصائمين.// انتهى //20:06ت م0115